Джеймс Бонд врятував одну з найбільших мереж кінотеатрів

https://racurs.ua/ua/n161029-djeyms-bond-vryatuvav-odnu-z-naybilshyh-merej-kinoteatriv.html

Ракурс

Вихід нового фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» (No Time to Die) спровокував зростання акцій другої за величиною мережі кінотеатрів в світі Cineworld.

Bloomberg вважає, що новий фільм саги пр Бонда фактично врятував мережу.

Світова прем'єра картини «Не час помирати» (No Time to Die) з Деніелом Крейгом у головній ролі відбулася 28 вересня. Шпигунський бойовик врятував компанію: акції виросли в зв’язку з очікуванням великих касових зборів від фільму. Її чекає найвищий приріст за місяць з лютого 2021 року вказує агентство.

За словами старшого аналітика в компанії Hargreaves Lansdown Сюзанни Стрітер, один фільм про Бонда не поверне компанію до допандемійному рівню, однак майбутні прем'єри кількох блокбастерів можуть цьому посприяти.

Вихід фільму «Не час помирати» запланували на квітень 2020 року. З того моменту він відкладався кілька разів. Його відстрочка разом з перенесенням прем'єр інших фільмів-блокбастерів поставила під сумнів здатність кіноіндустрії пережити пандемію.

Однак все змінилося після виходу фільму «Шан-Чі і легенда десяти кілець», який зібрав рекордні 94,7 мільйона доларів в кінотеатрах США і Канади за чотири вихідних дні.

У 2020 році через пандемію Cineworld призупинила роботу сотень кінотеатрів в США і Великій Британії. Акції компанії впали на 60%. Наразі ринкова капіталізація Cineworld становить 1,1 млрд фунтів, що набагато нижче пікового рівня у 4,4 млрд фунтів у 2018 році.

Нагадаємо, що 28 вересня на прем'єру нової стрічки про Бонда прийшли принци Чарльза і Вільяма з подружжям. Вона відбулася у величному лондонському Альберт-холі. «Не час помирати» — 25 фільм бондіани.

Джерело: Bloomberg