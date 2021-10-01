На Херсонщині попередили замовне вбивство, фото: СБУ

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На Херсонщині правоохоронці запобігли вчиненню умисного вбивства місцевого фермера.

Замовником, за даними слідства, виявився інший місцевий фермер, який в такий спосіб намагався позбутися конкурента. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що винагорода за вбивство фермера мала становити 40 тис. дол. США.

Утім виконавець замовного вбивства, усвідомлюючи суспільну небезпечність злочинного наміру замовника, повідомив про це СБУ, — зазначають у спецслужбі.

Організатора затримали під час передачі останнього траншу «винагороди».

Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 6, п. 11 і п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в середині липні 2020 року правоохоронці інсценували замовне вбивство заступника мера Черкас.