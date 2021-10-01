Bentley Криштиану Роналду семь часов ждал бензина на АЗС. Фото: The Sun

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Ракурс

Автомобиль Криштиану Роналду остался без бензина на семь часов ожидания на автозаправочной станции в Великобритании.

Дорогой Bentley Flying Spur, недавно купленный португальским футболистом, заметили на одной из автозаправочных станций Shell в графстве Чешир. «Бентли» с водителем за рулем подъехал к АЗС в 14.00, а покинул территорию заправки только в 21.00. Заправить машину так и не удалось, как и другим водителям. В Великобритании наблюдается дефицит горючего. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Отмечается, что вместе с «Бентли» на автозаправке ожидал и черный Range Rover, на котором обычно ездит личная охрана футболиста. Криштиану Роналду на АЗС не видели, вероятно, он с семьей остановился в особняке неподалеку от заправки. Позже Range Rover уехал, а Bentley прождал на пустой заправке под дождем семь часов в ожидании так и не приехавшего бензовоза.

Напомним, в Великобритании наблюдается кризис горючего. Самого же бензина и дизтоплива хватает, но его не успевают развозить на АЗС. Причина в том, что из-за выхода страны из Евросоюза и пандемии коронавируса многие иностранцы, работавшие водителями бензовозов, покинули Британию.

Это привело к опустошению заправок, панике и гигантским очередям. Власти даже мобилизовали военных на фоне нехватки водителей бензовозов. Также британское правительство согласилось пригласить по временным визам пять тысяч водителей из Европы, которые до выхода Британии из ЕС составляли существенную долю в сегменте грузовых перевозок страны.

Источник: The Sun