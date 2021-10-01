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Ракурс
Тест на COVID нового поколения создали в США

Тест на COVID нового поколения создали в США (ФОТО)

1 окт 2021, 16:05
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Сверхбыстрый тест на COVID-19 нового поколения разработали ученые Северо-Западного университета в США. Новый метод позволяет увидеть результат за пять или менее минут.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Новый метод обнаружения COVID-19 на основе антигена, разработанный в лаборатории Северо-Западного университета, продемонстрировал 100% точность слепого теста за пять или менее минут от мазка до сигнала, — говорится в сообщении.

«Золотым стандартом» тестирования является ПЦР-тест, который требует наличия лабораторных условий и значительного времени. В свою очередь, новый экспресс-тест позволит выявлять инфицированных людей в первые дни после заражения. Это важно для замедления распространения коронавирусной инфекции в школах и больницах.


Экспресс-тест мазка имеет наномеханическую платформу для обнаружения нескольких поверхностных белков коронавируса. Чувствительность платформы позволяет выявлять различные варианты SARS-CoV-2.

Также ученые университета разрабатывают еще один тест, который будет действовать по принципу работы алкотестера и позволит обнаружить коронавирус при быстром выдохе.

Источник: Ракурс


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