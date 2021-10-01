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Ракурс
В Украине расследуют возможную подделку COVID сертификатов, фото: DIP

Подделка COVID сертификатов — Минздрав требует отстранить руководителей 15 медучреждений

1 окт 2021, 16:20
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Министерство здравоохранения Украины обратилось к владельцам 15 медучреждений, где, возможно, подделывали медицинские данные.

В соответствующих письмах-представлениях ведомство требует отстранить их руководителей на время проведения соответствующего расследования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Если следствие выявит, что главный врач учреждения будет непричастным к махинациям, его восстановят в должности, — отмечают в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что в случае повторного нарушения будут инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. В таком случае территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.


Отмечается, что с начала года были открыты более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19.

22 сентября правительство одобрило законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок. Этот документ направлен в Верховную Раду.

Источник: Ракурс


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