Подделка COVID сертификатов — Минздрав требует отстранить руководителей 15 медучрежденийhttps://racurs.ua/n161034-poddelka-covid-sertifikatov-minzdrav-trebuet-otstranit-rukovoditeley-15-meduchrejdeniy.htmlРакурс
Министерство здравоохранения Украины обратилось к владельцам 15 медучреждений, где, возможно, подделывали медицинские данные.
В соответствующих письмах-представлениях ведомство требует отстранить их руководителей на время проведения соответствующего расследования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Если следствие выявит, что главный врач учреждения будет непричастным к махинациям, его восстановят в должности, — отмечают в Минздраве.
В ведомстве отмечают, что в случае повторного нарушения будут инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. В таком случае территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.
Отмечается, что с начала года были открыты более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19.
22 сентября правительство одобрило законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок. Этот документ направлен в Верховную Раду.