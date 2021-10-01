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Ракурс
Коронавирус у детей. Фото: dytpsyholog.com

Коронавирус вызывает паралич у детей, Минздрав призвали начать вакцинацию

1 окт 2021, 16:22
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Коронавирусом болеют не только взрослые, но и дети. Эксперт национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Ирина Колесникова заявила о пагубных последствиях COVID-19 для детского организма.

По ее словам, в Украине зарегистрировано случае паралича у детей в возрасте до 15 лет, которые за два месяца до этого бессимптомно перенесли COVID-19. Об этом Колесникова сообщила в эфире телеканала «Дом».

Эксперт отметила, что такие случаи зарегистрировали еще весной, а парализованные дети до сих пор не восстанавливаются. Медицинские документы об этом группа по вопросам иммунопрофилактики подала в ВОЗ.

Специалисты посоветовали Минздраву вакцинировать от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech детей от 12 лет, которые не имеют тяжелой сопутствующей патологии.


Предложение обосновано тенденцией к повышению уровня заболеваемости COVID-19 и тяжелых осложнений именно среди детей, пояснила эксперт.

Напомним, вакцинация подростков с 12 лет в Украине будет возможной только после того, как прививку против коронавируса сделают 50−70% взрослого населения.

Источник: Ракурс


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