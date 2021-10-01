Бумажные больничные будут выдавать в отдельных случаях. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n161036-bumajnye-bolnichnye-budut-vydavat-v-otdelnyh-sluchayah-podrobnosti.html

Ракурс

Бумажные больничные в Украине все же будут выдавать, несмотря на то, что с 1 октября страна перешла на е-больничные.

Бумажные листки нетрудоспособности будут выдавать в отдельных случаях до 1 февраля 2022 года. Такой документ будут выдавать, если больничный, который выдали в бумажной форме до 1 октября 2021 года, нужно продлить или закрыть. Об этом 1 октября сообщалось на брифинге Министерства здравоохранения.

Также бумажный больничный можно получить, если прошло 7 дней, в течение которых врач может внести изменения в медицинское заключение в электронной системе. В таком случае решение о выдаче больничного принимает врачебно-консультативная комиссия или главный врач учреждения.

Кроме того, его будут выдавать в связи с усыновлением ребенка в течение двух месяцев с даты рождения. Документ выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельства о рождении.

Также бумажный листок нетрудоспособности можно получить, если возникнут технические проблемы и данные из электронной системы здравоохранения в Пенсионный фонд не удастся передать в течение недели.

На брифинге добавили, что пациентам не нужно печатать е-больничный и предоставлять работодателю любые бумажные подтверждения болезни.

В Минздраве подчеркнули, что человек должен сам уведомить своего работодателя об открытии е-больничного. Это можно сделать любым удобным способом, например, по телефону. Работодатель взамен сможет получить всю необходимую информацию об электронном больничном в своем Электронном кабинете страхователя на портале Пенсионного фонда Украины.

Напомним, с 1 октября украинцам уже не нужно после выздоровления снова идти к врачу и стоять в очереди, чтобы получить больничный. С сегодняшнего дня в Украине будут выдавать только электронные больничные — соответствующие данные врачи будут вносить в электронную систему. Если болезнь будет протекать согласно плану лечения, больничный будет закрываться автоматически.