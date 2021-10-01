Восьмиэтажка рухнула в Индии после ливня

https://racurs.ua/n161037-vosmietajka-ruhnula-v-indii-posle-livnya-video.html

Ракурс

Восьмиэтажный жилой дом рухнул в Индии после сильных ливней, которые спровоцировали оползни. Инцидент произошел 30 сентября в городе Шимла на севере страны. Момент обрушения здания попал на видео, которое демонстрирует как дом «летит» с холма, оставляя за собой облако пыли.

Как сообщают СМИ Индии, жители дома были заранее эвакуированы, никто не пострадал.

По словам директора Государственного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Химачал-Прадеш Судеш Кумара Мохты, здание в Года-Чоук в Шимлу обрушилось в четверг в результате оползня, который произошел после недавних дождей, пишет The Watchers.

Во время падения дом зацепил два двухэтажных здания, расположенных рядом, разрушив их. В зоне опасности также находятся соседние здания, в том числе и отель.

Источник: The Watchers.