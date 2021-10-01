Российские оккупанты на Донбассе обстреляли мирную Авдеевку. Фото: ООС

https://racurs.ua/n161038-rossiyskie-okkupanty-na-donbasse-obstrelyali-mirnuu-avdeevku-foto.html

Ракурс

Обстрел на Донбассе осуществили российские наемники вдоль линии разграничения. 1 октября боевики открыли минометный огонь по жилым районам Авдеевки.

Повреждены дома мирных жителей, потерь среди гражданского населения нет. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Обстрел был осуществлен со стороны позиций оккупантов, которые находятся в районе временно оккупированной Ясиноватой. Противник применил минометы калибра 120-мм.

Украинская сторона зафиксировала и задокументировала последствия обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки.

В частности, повреждения получили частный жилой дом на улице Колосова и расположены рядом с ним хозяйственные постройки.

Напомним, в начале сентября оккупационные войска обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения на Луганщине. Больше всего пострадали жители села Трехизбенка.