Найбільше підводне виверження створило новий вулкан біля Мадагаскару

https://racurs.ua/ua/n161040-naybilshe-pidvodne-vyverjennya-stvorylo-novyy-vulkan-bilya-madagaskaru-foto.html

Ракурс

Найбільше підводне виверження, яке коли-небудь реєстрували вчені, створило величезний підводний вулкан висотою 820 метрів. Він розташований між узбережжям Мадагаскару і Мозамбіком — неподалік острова Майотта. Новий вулкан з’явився у 2018 році біля східного узбережжя острова і є наслідком низки сейсмічних подій.

На початку 2019 року французькі дослідники організували експедицію, щоб детально вивчити і описати процес формування підводного вулкана-гіганта. Вони розмістили датчики і за допомогою радара відсканували територію навколо вулкана. Згодом вдалося встановити, що його виникнення відбулося після землетрусу магнітудою 5,8 у цьому районі, який спричинив виливання лави з мантії на морське дно. Про це пише Daily Mail.

Нагадаємо, підземне виверження відбулося 10 травня 2018 року. П’ять днів потому на сусідньому острові зафіксували землетрус. Вчені з’ясували, що його причиною стала вулканічна активність приблизно за 50 км від східного узбережжя французької території острова Майотта і частини Коморських островів.

Джерело: Daily Mail