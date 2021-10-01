Оголошено перші в Україні вироки за підробку ковід-серитфікатів, фото: Novyny LIVE

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Ракурс

На Львівщині Жовківський райсуд виніс перші в Україні вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19.

28 вересня цей суд розглядав дві справи про підробку сертифікатів, повідомляє видання Zaxid.net.

Так, перший випадок стосується жителя села Бабче Івано-Франківської області, який знайшов в інтернеті бланк про щеплення вакциною Pfizer з реквізитами Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, завантажив його на комп’ютер і вніс до нього свої дані та дані свого сина. Він також підробив підпис лікаря на цих сертифікатах.

15 вересня чоловік продемонстрував цей «документ» прикордонникам, намагаючись виїхати до Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська-Гребенне». Прикордонники виявили факт підробки та затримали чоловіка.

Інша справа стосувалася працівниці однієї з АЗС у Хмельницькому, яка також завантажила з інтернету сертифікат про вакцинацію препаратом Pfizer і внесла до нього свої дані та підробила підпис лікаря. 11 вересня її затримали під час перетину кордону з підробленим сертифікатом у пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне».

Стаття 358 Кримінального кодексу передбачає за виготовлення підроблених документів штраф від 17 тис. грн, а за використання підробки — 850 грн. В обох цих справах суд вирішив обмежитись лише штрафом у 850 грн, хоча порушники самостійно виготовили підробки.

Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів.

Источник: Zaxid.net