Имитации бриллиантов

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Ракурс

К искусственно созданным бриллиантам можно относиться по-разному, но это не отменяет того факта, что некоторые имитации не уступают по виду натуральным камням.

Следует рассмотреть наиболее популярные альтернативы, выглядящие по-настоящему дорого.

Муассанит

Второй по твёрдости материал на планете. Камень можно часто встретить на прилавках ювелирных магазинов. Изначально является натуральным минералом, но как правило в природных условиях встречается редко, и то в виде пыли. А вот муассанит, выращенный в лабораторных условиях — это другое дело. Размер искусственного гранёного кристалла способен достигать пяти карат. При том, что хорошо обработанный камень может создавать больше блеска чем бриллиант, и выглядеть идеально чистым. Стоит камень куда дешевле конкурента. Маленькие камни невозможно отличить от бриллианта без специального прибора, а более крупные сложно распознать без мастера.

Фианит

Название камня «фианит» имеет интересную историю, потому что происхождение основывается на аббревиатуре «фиан» — физического института Академии наук, в честь места где его изобрели. За счёт стоимости и способности к блеску, камень пользуется популярностью, но отличается от бриллианта сильнее, чем муассанит. Кристаллы выдают такие свойства, как твёрдость и вес. В отличие от бриллианта способность к блеску со временем слабеет.

Кристаллы Сваровски

Декоративные кристаллы из хрусталя от этого бренда, всегда выглядят дорого. Ювелирные изделия с камнями Сваровски пользуются спросом, из-за качества и способа огранки кристалла. Конечно по всем характеристикам хрусталь, даже такой знаменитой марки, уступает бриллианту, но несмотря на это вызывает сильный интерес и восторг у окружающих.

Рутил

Камень является разновидностью синтетических бриллиантов. Существенный минус данного экземпляра заключается в том, что в силу физических характеристик этого материала ему невозможно придать достаточное количество граней, для того, чтобы игра светом была такая же глубокая, как у натурального кристалла. Помимо этого рутил не бывает бесцветным, обычно имеет желтоватый оттенок. Почему же этот материал пользуется спросом? Дело в том, что его способность к блеску намного выше, чем у натурального бриллианта.

Как оказалось, бриллиант не является самым мерцающим камнем, а его аналоги могут иметь практически идентичные свойства. Бесспорно, факт того что носите бриллианты, как ни что другое подчеркнёт личный статус. Но так ли это важно на самом деле? Возможно, стоимость бриллиантов переоценили.