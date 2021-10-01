Михайла Саакашвілі затримали після повернення до Грузії. Фото: novynarnia.com

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Михайло Саакшвілі, колишній грузинський президент, затриманий після повернення до Грузії.

В країні він заочно засуджений до трьох та шести років ув’язнення. Саакшвілі вже арештували і перевели до пенітенціарної установи. Про це 1 жовтня заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі на брифінгу, який транслювався на його сторінці у Facebook.

Як відомо, суд Грузії заочно засудив екс-президента країни Михайла Саакашвілі до шести років ув’язнення. Служителі Феміди визнали його винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Тоді Гелашвілі у центрі Тбілісі побили співробітники МВС, завдавши йому важких травм. Справу вдруге порушили у 2013 році, після закінчення каденції Саакашвілі.

Також Михайла Саакашвілі в Грузії засудили до трьох років тюремного ув’язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

В Україні Саакашвілі обіймав кілька посад. За президентства Петра Порошенка він отримав український паспорт й став головою Одеської ОДА. Згодом він посварився з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і главою МВС Арсеном Аваковим. Також Саакашвілі критикував Порошенка, тому згодом був звільнений та позбавлений громадянства.

Паспорт громадянина України Саакашвілі повернув президент Володимир Зеленський. У 2020 році Саакашвілі призначили на посаду голови виконкому Ради реформ.

Нагадаємо, днями Михайло Саакашвілі анонсував свою поїздку до Грузії, щоб врятувати країну від «русского міра». Політик не виключив, що по прибуттю в Грузію його можуть арештувати. Сьогодні, 1 жовтня, Саакашвілі заявив про прибуття до Грузії.