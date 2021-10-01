Саакашвілі та “слуга” Ясько зізналися у романтичному зв’язку, фото - Українські Новини

https://racurs.ua/ua/n161054-saakashvili-ta-sluga-yasko-ziznalysya-u-romantychnomu-zv-yazku-video.html

Ракурс

Михайло Сакашвілі, екс-президент Грузії, та нардеп зі «Слуги народу» Єлизавета Ясько зізналися в романтичному зв’язку.

Після арешту Саакашвілі в Грузії вони оприлюднили на своїх сторінках у Фейсбук відео, у якому Ясько написала, що зізнання умисно записали до від‘їзду Саакашвілі до Грузії.

Ми разом, любимо один одного та підтримуємо. Любов та боротьба за свою державу — це найблагородніша справа! — написала Ясько під репостом відео зі сторінки Саакашвілі.

Нардеп-«слуга», яка очолює українську делегацію в ПАРЄ, звернулася до української влади із закликом захистити свого коханого.

Саакашвілі сьогодні за кілька хвилин до затримання закликав людей виходити на вуличну акцію протесту. При цьому Офіс президента України розцінює його затримання як помсту.

У МЗС запрошений посол Грузії в Україні, щоб отримати від нього офіційне роз’яснення з приводу інциденту. ЗМІ повідомляють, що Саакашвілі нині у Руставський в’язниці поблизу Тбілісі.

31-річна Єлизавета Ясько — народний депутат України IX скликання, політолог і продюсер. Вона працює у профільному комітеті Ради з питань зовнішньої політики.

У 2019 році очолила делегацію України у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Дружина 54-річного Саакашвілі — громадянка Нідерландів Сандра Рулофс. Вони мають синів Едуарда та Ніколоза.

Спільні фото Саакашвілі та Ясько з’явилися в медіа восени 2020 року.

В Україні Саакашвілі обіймав кілька посад. За президентства Петра Порошенка отримав український паспорт й став головою Одеської ОДА. Згодом Саакашвілі посварився з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і главою МВС Арсеном Аваковим. Також Саакашвілі критикував Порошенка, тому згодом був звільнений та позбавлений громадянства.

Паспорт громадянина України Саакашвілі повернув президент Володимир Зеленський. У 2020 році Саакашвілі призначили на посаду голови виконкому Ради реформ.

Нагадаємо, днями Михайло Саакашвілі анонсував свою поїздку до Грузії, щоб врятувати країну від «русского міра». Політик не виключив, що по прибуттю в Грузію його можуть арештувати. Сьогодні, 1 жовтня, Саакашвілі заявив про прибуття до Грузії, де був арештований.