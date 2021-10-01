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День Трохима і Зосими відзначають 2 жовтня. Фото: ukr.media
День Трохима і Зосими відзначають 2 жовтня — традиції святаhttps://racurs.ua/ua/n161053-den-trohyma-i-zosymy-vidznachaut-2-jovtnya-tradyciyi-svyata.htmlРакурс
2 жовтня народне свято Трохима і Зосими. Зосиму вважали покровителем бджіл, тому в цей день молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім’ї і допоміг зібрати багато меду.
У селах з 2 по 10 жовтня проходила бджолина дев’ятина — люди працювали на пасіці, збирали мед, готували вулики до зимівлі. Деякі пасічники цього дня влаштовували медове свято — пригощали медом родичів, друзів і сусідів. Також у ці дні вранці на голодний шлунок потрібно було з’їсти по чайній ложці меду, запивши теплою водою. Наші предки вважали, що таким чином можна захиститися від недуг.
2 жовтня молодь влаштовувала Трохимівські вечірки, під час яких дівчата обирали собі наречених — у хороводах та іграх вони хлопців «приспівували».
Народні прикмети та повір’я на 2 жовтня:
- Якщо людина народилася 2 жовтня, то її талісманом є агат.
- Листя 2 жовтня з дерев опадає — пора ставити вулики в пасіки.
- Якщо не пригостити медом жебрака — за прикметами, рік буде нещасливим.
- Дме південний вітер — можна чекати хорошого урожаю озимих.
В Україні цьогоріч на 2 жовтня припадає День міста Запоріжжя та Чернівців. У світі цього дня відзначають Всесвітній день стомованих хворих, Всесвітній день стомованих хворих, Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога та Всесвітній день сільськогосподарських тварин.
2 жовтня в історії:
- 1552 рік — окупація Казанського ханства Московським царством.
- 1836 рік — Чарльз Дарвін повернувся з навколосвітньої п’ятирічної подорожі, яка привела до створення його теорії еволюції.
- 1870 рік — Рим став столицею об'єднаного Королівства Італія.
- 1990 рік — представники студентського братства Львова та Української студентської спілки розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.
Нагадаємо, 1 жовтня святкували Всесвітній день усмішки, а православна церква вшановувала день пам’яті мучениць Софії та Ірини Єгипетських і преподобного Євменія Гортинського.
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