День Трохима і Зосими відзначають 2 жовтня. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/ua/n161053-den-trohyma-i-zosymy-vidznachaut-2-jovtnya-tradyciyi-svyata.html

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2 жовтня народне свято Трохима і Зосими. Зосиму вважали покровителем бджіл, тому в цей день молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім’ї і допоміг зібрати багато меду.

У селах з 2 по 10 жовтня проходила бджолина дев’ятина — люди працювали на пасіці, збирали мед, готували вулики до зимівлі. Деякі пасічники цього дня влаштовували медове свято — пригощали медом родичів, друзів і сусідів. Також у ці дні вранці на голодний шлунок потрібно було з’їсти по чайній ложці меду, запивши теплою водою. Наші предки вважали, що таким чином можна захиститися від недуг.

2 жовтня молодь влаштовувала Трохимівські вечірки, під час яких дівчата обирали собі наречених — у хороводах та іграх вони хлопців «приспівували».

Народні прикмети та повір’я на 2 жовтня:

Якщо людина народилася 2 жовтня, то її талісманом є агат.

Листя 2 жовтня з дерев опадає — пора ставити вулики в пасіки.

Якщо не пригостити медом жебрака — за прикметами, рік буде нещасливим.

Дме південний вітер — можна чекати хорошого урожаю озимих.

В Україні цьогоріч на 2 жовтня припадає День міста Запоріжжя та Чернівців. У світі цього дня відзначають Всесвітній день стомованих хворих, Всесвітній день стомованих хворих, Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога та Всесвітній день сільськогосподарських тварин.

2 жовтня в історії:

1552 рік — окупація Казанського ханства Московським царством.

1836 рік — Чарльз Дарвін повернувся з навколосвітньої п’ятирічної подорожі, яка привела до створення його теорії еволюції.

1870 рік — Рим став столицею об'єднаного Королівства Італія.

1990 рік — представники студентського братства Львова та Української студентської спілки розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.

Нагадаємо, 1 жовтня святкували Всесвітній день усмішки, а православна церква вшановувала день пам’яті мучениць Софії та Ірини Єгипетських і преподобного Євменія Гортинського.