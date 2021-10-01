День Трофима и Зосимы отмечают 2 октября. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/n161053-den-trofima-i-zosimy-otmechaut-2-oktyabrya-tradicii-prazdnika.html

Ракурс

2 октября народный праздник Трофима и Зосимы. Зосиму считали покровителем пчел, поэтому в этот день молились ему, чтобы он сохранил пчелиные семьи и помог собрать много меда.

В селах со 2 по 10 октября проходила пчелиная девятина — люди работали на пасеке, собирали мед, готовили ульи к зимовке. Некоторые пасечники в этот день устраивали медовый праздник — угощали медом родственников, друзей и соседей. Также в эти дни утром на голодный желудок нужно было съесть по чайной ложке меда, запив теплой водой. Наши предки считали, что таким образом можно защититься от недугов.

2 октября молодежь устраивала Трофимовские вечеринки, во время которых девушки выбирали себе женихов — в хороводах и играх они парней «припевали».

Народные приметы и поверья на 2 октября:

Если человек родился 2 октября, то его талисманом является агат.

Листья 2 октября с деревьев опадают — пора ставить ульи в пасеки.

Если не угостить медом нищего — по приметам, год будет несчастливым.

Дует южный ветер — можно ждать хорошего урожая озимых.

В Украине в этом году на 2 октября приходится День города Запорожья и Черновцов. В мире в этот день отмечают Всемирный день стомированных больных, Всемирный день стомированных больных, Международный день ненасилия; Международный день социального педагога и Всемирный день сельскохозяйственных животных.

2 октября в истории:

1552 год — оккупация Казанского ханства Московским царством.

1836 год — Чарльз Дарвин вернулся из кругосветного пятилетнего путешествия, приведшего к созданию его теории эволюции.

1870 год — Рим стал столицей объединенного королевства Италия.

1990 год — представители студенческого братства Львова и Украинского студенческого союза начали политическую голодовку на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Независимости) в Киеве.

Напомним, 1 октября праздновали Всемирный день улыбки, а православная церковь чтила день памяти мучениц Софии и Ирины египетских и преподобного Евмения Гортинского.