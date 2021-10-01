Сеть «зеленых» офисов для стартапов появится в Португалии. Фото: New Atlas

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Проект «зеленых» офисов представило архитектурное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) для новой штаб-квартиры компании Farfetch, которая занимается онлайн-продажей одежды.

Офис этой фирмы станет «искусственным расширением склона холма» и будет первым проектом в целом кластере, покрытых зеленью зданий, для развивающихся стартапов. Здание появится на склонах у реки леса в Порту (Португалия). Об этом сообщает New Atlas.

Отмечается, что этот офис станет частью проекта Fuse Valley, который предусматривает строительство «зеленых» офисов, в которых будут размещаться технологические компании, стартапы и другие предприятия.

Здания будут покрыты зеленью и будут иметь разный размер, что позволит создавать искусственные вершины и долины. В офисах расположатся террасы, на которых сотрудники смогут собираться на совещания или на обеденный перерыв. Некоторые зеленые крыши зданий будут соединять мостики-дорожки. Интерьер офисов также будет заполнен различной зеленью, а внутрь помещений будет попадать много естественного света.

По словам инженеров BIG, сейчас компании стараются предложить своим сотрудникам более приятные места для работы, в которых можно чувствовать себя спокойно. Первые здания обещают сдать в эксплуатацию в 2025 году.

Напомним, самый высокий небоскреб в Западной Европе возведут в небольшом датском городке Бранде с населением всего примерно в 7 тыс. лиц. Здание, которое построит компания Dorte Mandrup, будет иметь название Tower & Village.

Источник: New Atlas