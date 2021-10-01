Алкоголь, бильярд и smart-ужин — как «слуги» проводят время в Трускавце (ФОТО)https://racurs.ua/n161051-alkogol-bilyard-i-smart-ujin-kak-slugi-provodyat-vremya-v-truskavce-foto.htmlРакурс
Народные депутаты от «Слуги народа» весело проводят время в Трускавце, где собрались на многодневное совещание.
В фешенебельном отеле Rixos Prykarpattya проходит смарт-ужин с участием журналистов. Здесь собрались депутаты фракции, чиновники Кабинета министров и Офиса президента. Ужин проходит в непринужденной обстановке в ресторане отеля. Среди гостей заметили премьер-министра Дениса Шмыгаля и заместителя главы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко. Об этом 1 октября сообщает «Телеграф».
Гостей смарт-ужина в Трускавце хорошо угощают — столы ломятся от еды. На выбор предлагают большое количество различных закусок, десертов и дорогих напитков — шампанское, вино и виски. Также предлагаются развлечения — настольный теннис и бильярд.
Напомним, в течение 1−3 октября парламентская фракция «Слуга народа» будет работать в Трускавце. Завтра, 2 октября, на совещание приедет президент Владимир Зеленский.
Источник: «Телеграф»