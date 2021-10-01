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Ракурс
В Трускавце проходит smart-ужин «Слуг народа». Фото: «Телеграф»

Алкоголь, бильярд и smart-ужин — как «слуги» проводят время в Трускавце (ФОТО)

1 окт 2021, 21:50
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Народные депутаты от «Слуги народа» весело проводят время в Трускавце, где собрались на многодневное совещание.

В фешенебельном отеле Rixos Prykarpattya проходит смарт-ужин с участием журналистов. Здесь собрались депутаты фракции, чиновники Кабинета министров и Офиса президента. Ужин проходит в непринужденной обстановке в ресторане отеля. Среди гостей заметили премьер-министра Дениса Шмыгаля и заместителя главы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко. Об этом 1 октября сообщает «Телеграф».

Гостей смарт-ужина в Трускавце хорошо угощают — столы ломятся от еды. На выбор предлагают большое количество различных закусок, десертов и дорогих напитков — шампанское, вино и виски. Также предлагаются развлечения — настольный теннис и бильярд.

В Трускавце проходит smart-ужин «Слуг народа». Фото: «Телеграф»

В Трускавце проходит smart-ужин «Слуг народа». Фото: «Телеграф»

В Трускавце проходит smart-ужин «Слуг народа». Фото: «Телеграф»

В Трускавце проходит smart-ужин «Слуг народа». Фото: «Телеграф»

В Трускавце проходит smart-ужин «Слуг народа». Фото: «Телеграф»

В Трускавце проходит smart-ужин «Слуг народа». Фото: «Телеграф»

В Трускавце проходит smart-ужин «Слуг народа». Фото: «Телеграф»

В Трускавце проходит smart-ужин «Слуг народа». Фото: «Телеграф»


Напомним, в течение 1−3 октября парламентская фракция «Слуга народа» будет работать в Трускавце. Завтра, 2 октября, на совещание приедет президент Владимир Зеленский.

Источник: «Телеграф»

Источник: Ракурс


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