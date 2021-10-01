Lamborghini построила реплику 50-летнего суперкара Countach (ФОТО)

Реплика Lamborghini Countach LP 500. Фото: Lamborghini

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Ракурс

Исторический суперкар Countach от компании Lamborghini воссоздало отделение Polo Storico, которое занимается реставрацией машин.

Лимонно-желтый Lamborghini Countach LP 500 дебютировал на Женевском автосалоне весной 1971 года. Этот автомобиль уникален, поскольку демонстрирует оригинальный дизайн Марчелло Гандини. Жизнь машины продолжалась до 1974 года, а впоследствии прототип просто исчез. Спустя полвека команда автолюбителей восстановила историческое авто. Об этом сообщается на сайте Lamborghini.

Для создания машины специалисты потратили 25 тыс. часов. Много времени ушло на разработку начальных эскизов, изучение фотографий, и тому подобное. В основу исторического суперкара легло шасси платформенного типа, а не трубчатая рама оригинального Countach. В Polo Storico использовали современные методы производства, тесно переплетены с традиционным для 70-х годов прошлого века ручным трудом. Кузов создавали вручную, а для механических узлов использовали оригинальные или заново изготовленные запчасти. Шины предоставила компания Pirelli.

Создали реплику «Ламборгини» по просьбе неназванного коллекционера с 2017 года, а ее премьера состоялась 1 октября на конкурсе элегантности Вилла Д’Эсте. Пока неизвестно какой двигатель установили в суперкар. Как известно, у оригинального LP 500 был пятилитровый V12.

Напомним, автомобильная компания Lamborghini (Ламборгини) готовится обновить «суперкроссовер» Urus в 2021 году. В ходе обновления джип получит не только гибридную, но и более высокопроизводительную версию.