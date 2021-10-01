Репліка Lamborghini Countach LP 500. Фото: Lamborghini

https://racurs.ua/ua/n161050-lamborghini-pobuduvala-repliku-50-richnogo-superkara-countach-foto.html

Ракурс

Історичний суперкар Countach від компанії Lamborghini відтворило відділення Polo Storico, яке займається реставрацією машин.

Лимонно-жовтий Lamborghini Countach LP 500 дебютував на Женевському автосалоні навесні 1971 року. Цей автомобіль унікальний, оскільки демонструє оригінальний дизайн Марчелло Гандіні. Життя машини тривало до 1974 року, а згодом прототип просто зник. Аж через півстоліття команда автолюбителів відновила історичне авто. Про це повідомляється на сайті Lamborghini.

Для створення машини фахівці витратили 25 тис. годин. Багато часу пішло на розробку початкових ескізів, вивчення фотографій тощо. В основу історичного суперкара лягло шасі платформного типу, а не трубчаста рама оригінального Countach. У Polo Storico використовували сучасні методи виробництва, тісно переплетені з традиційним для 70-х років минулого століття ручною працею. Кузов створювали вручну, а для механічних вузлів використовували оригінальні або заново виготовлені запчастини. Шини надала компанія Pirelli.

Створили репліку «Ламборгіні» на прохання неназваного колекціонера з 2017 року, а її прем'єра відбулася 1 жовтня на конкурсі елегантності Вілла Д’есте. Наразі невідомо, який двигун встановили в суперкар. Як відомо, в оригінального LP 500 був п’ятилітровий V12.

Нагадаємо, автомобільна компанія Lamborghini (Ламборгіні) готується оновити «суперкроссовер» Urus у 2021 році. В ході оновлення джип отримає не лише гібридну, але і більш високопродуктивну версію.