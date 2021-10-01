Відео затримання Саакашвілі в Грузії опублікували в мережі. Фото: radiokp.ru

https://racurs.ua/ua/n161049-video-zatrymannya-saakashvili-v-gruziyi-opublikuvaly-v-mereji.html

Ракурс

Відео затримання екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі опублікували грузинські ЗМІ.

На кадрах видно, як поліцейські виводять Саакашвілі з службового автомобіля та заводять до якоїсь установи із заґратованими вікнами. На політика одягнули кайданки. Сам Саакашвілі посміхається, але нічого не говорить на камеру. Відео опублікувала грузинська редакція «Голосу Америки».

За кілька хвилин до затримання Саакашвілі опублікував на власній сторінці у Facebook відеозвернення до своїх прихильників і закликав їх боротися до останнього. Згодом опублікував ще одне відео, в якому розповів, що знаходиться в Тбілісі й очікує свого затримання. Він запевнив, що не боїться такого розвитку подій.

Зараз мене, напевно затримають в Тбілісі, і я не боюся. Так що все завтра на вибори, а післязавтра всі будемо святкувати перемогу. Я з вами, — заявив він.

Тим часом голова створеного в Україні з ініціативи керівника виконкому Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі Офісу простих рішень та результатів Марія Барабаш не підтвердила інформацію про затримання екс-президента Грузії. За її словами, це може бути провокацією.

Немає доказів затримання Михайла. Думаю, що це провокація, щоб він вийшов онлайн, — заявила Барабаш в коментарі «РБК-Україна».

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський стурбований затриманням Михайла Саакашвілі в Грузії й тоном заяв грузинської сторони з цього питання.

А речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що дипломатичне відомство через затримання Саакашвілі вже викликало посла Грузії в Києві. Це зробили для того, щоб отримати офіційну інформацію про підстави та обставини затримання.

Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі заявив про прибуття до Грузії. Політик говорив, що летить до цієї країни, щоб врятувати її від «русского міра».

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сьогодні заявив, що Саакашвілі затримали. Екс-президента вже арештували і перевели до пенітенціарної установи. У Грузії він заочно засуджений до трьох та шести років ув’язнення за двома кримінальними справами.

Джерела: «Голосу Америки», «РБК-Україна»