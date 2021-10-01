Видео задержания Саакашвили в Грузии опубликовали в сети. Фото: radiokp.ru

https://racurs.ua/n161049-video-zaderjaniya-saakashvili-v-gruzii-opublikovali-v-seti.html

Ракурс

Видео задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили опубликовали грузинские СМИ.

На кадрах видно, как полицейские выводят Саакашвили из служебного автомобиля и заводят в какое-то учреждение с зарешеченными окнами. На него надели наручники. Сам Саакашвили улыбается, но ничего не говорит на камеру. Видео опубликовала грузинская редакция «Голоса Америки».

За несколько минут до задержания Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к своим сторонникам и призвал их бороться до последнего. Впоследствии опубликовал еще одно видео, в котором рассказал, что находится в Тбилиси и ожидает своего задержания. Он заверил, что не боится такого развития событий.

Сейчас меня наверняка задержат в Тбилиси, и я не боюсь. Так что все завтра на выборы, а послезавтра все будем праздновать победу. Я с вами, — заявил он.

Между тем председатель созданного в Украине по инициативе руководителя исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили офиса простых решений и результатов Мария Барабаш не подтвердила информацию о задержании экс-президента Грузии. По ее словам, это может быть провокацией.

Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн, — заявила Барабаш в комментарии «РБК-Украина».

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен задержанием Михаила Саакашвили в Грузии и тоном заявлений грузинской стороны по этому вопросу.

А спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что дипломатическое ведомство из-за задержания Саакашвили уже вызвало посла Грузии в Киеве. Это сделали для того, чтобы получить официальную информацию об основаниях и обстоятельствах задержания.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили заявил о прибытии в Грузию. Политик говорил, что летит в эту страну, чтобы спасти ее от «русского мира».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что Саакашвили задержали. Экс-президента уже арестовали и перевели в пенитенциарное учреждение. В Грузии он заочно приговорен к трем и шести годам заключения по двум уголовным делам.

Источники: «Голоса Америки», «РБК-Украина»