Любовь домашних котов к охоте объяснили биологи. Фото: wallscloud.net

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Привычки домашних котов охотиться на мышей и птиц сначала могут навести на мысль, что ваш любимец недоедает и вынужден утолять голод благодаря охоте.

Ученые из Эксетерского университета Великобритании установили, что четвероногие делают это бессознательно из-за своих хищных инстинктов. В ходе научного исследования ученые изучили изотопный состав усов кошек, который может указать на питание животного. Результаты показали, что около 96% рациона кошек, которые регулярно охотятся, но живут дома, состояло из «домашней» еды. И лишь 3−4% указывало на потребление белка диких животных. Об этом сообщает ScienceDaily.

По словам одного из авторов исследования доктора Мартина Чеккетти, как хищники, некоторые кошки охотятся чисто инстинктивно, даже если они не голодны. При этом коты могут прятать свою добычу впрок, но больше всего не будут ее есть.

В ходе научной работы ученые попытались разнообразными методами отучить домашних котов охотиться. На животных надевали колокольчики и специальные воротники и сажали их на богатую мясом диету. Во время исследования ученые определили, что иногда такие меры могут предотвратить кошачью охоту. Однако срабатывают они не всегда.

Напомним, ученые определили характеры котов. Оказалось, что одни и те же черты характера присущи котам определенных пород. Оказалось, что самая робкая порода котов — русская голубая, а абиссинская — наименее пугливая. Бенгальские коты — самые активные, а персидская и короткошерстные породы — самые спокойные.

Источник: ScienceDaily