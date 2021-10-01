Любов домашніх котів до мисливства пояснили біологи. Фото: wallscloud.net

https://racurs.ua/ua/n161048-lubov-domashnih-kotiv-do-myslyvstva-poyasnyly-biology.html

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Звички домашніх котів полювати на гризунів та птахів спершу можуть навести на думку, що ваш улюбленець недоїдає й змушений тамувати голод завдяки мисливству.

Вчені з Ексетерського університету Великої Британії встановили, що чотирилапі роблять це несвідомо через свої хижі інстинкти. В ході наукового дослідження науковці вивчили ізотопний склад вусів котів, який може вказати на харчування тварини. Результати показали, що близько 96% раціону кішок, які регулярно полюють, але живуть вдома, складалося з «домашньої» їжі. І лише 3−4% вказувало на споживання білка диких тварин. Про це повідомляє ScienceDaily.

За словами одного з авторів дослідження доктора Мартіна Чеккетті, як хижаки, деякі кішки полюють чисто інстинктивно, навіть якщо вони не голодні. При цьому коти можуть ховати свою здобич про запас, але більш за все не їстимуть її.

У ході наукової роботи науковці спробували різноманітними методами відучити домашніх котів полювати. На тварин надягали дзвіночки та спеціальні коміри та садили їх на багату м’ясом дієту. Під час дослідження науковці визначили, що іноді такі заходи можуть запобігти котячому полюванню. Однак спрацьовують вони не завжди.

Нагадаємо, науковці визначили характери котів. Виявилося, що одні й ті ж риси характеру притаманні котам певних порід. Виявилося, що найбоязкіша порода котів — російська блакитна, а абіссинська — найменш полохлива. Бенгальські коти — найактивніші, а перська і короткошерсті породи — найспокійніші.

Джерело: ScienceDaily