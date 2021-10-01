У Трускавці проходить smart-вечеря «Слуг народу». Фото: «Телеграф»

https://racurs.ua/ua/n161051-alkogol-bilyard-ta-smart-vecherya-yak-slugy-provodyat-chas-u-truskavci-foto.html

Ракурс

Народні депутати від «Слуги народу» весело проводять час у Трускавці, де зібралися на кількаденну нараду.

У фешенебельному готелі Rixos Prykarpattya відбувається смарт-вечеря за участю журналістів. Тут зібралися депутати фракції, чиновники Кабінету міністрів та Офісу президента. Вечеря проходить в невимушеній обстановці в ресторані готелю. Серед гостей помітили прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і заступника голови офісу Зеленського Кирила Тимошенка. Про це 1 жовтня повідомляє «Телеграф».

Гостей смарт-вечері в Трускавці гарно пригощають — столи ломляться від їжі. На вибір пропонують велику кількість різних закусок, десертів і дорогих напоїв — шампанське, вино та віскі. Також пропонується розваги — настільний теніс та більярд.

Нагадаємо, впродовж 1−3 жовтня парламентська фракція «Слуга народу» працюватиме у Трускавці. Завтра, 2 жовтня, на нараду приїде президент Володимир Зеленський.

Джерело: «Телеграф»