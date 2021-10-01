Мережа «зелених» офісів для стартапів з’явиться в Португалії. Фото: New Atlas

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Проект «зелених» офісів представило архітектурне бюро Bjarke Ingels Group (BIG) для нової штаб-квартири компанії Farfetch, яка займається онлайн-продажем одягу.

Офіс цієї фірми стане «штучним розширенням схилу пагорба» й буде першим проектом в цілому кластері, покритих зеленню будівель, для стартапів, що розвиваються. Будівля з’явиться на схилах біля річки лісу в Порту (Португалія). Про це повідомляє New Atlas.

Зазначається, що цей офіс стане частинкою проекту Fuse Valley, який передбачає будівництво «зелених» офісів, в яких будуть розміщуватися технологічні компанії, стартапи та інші підприємства.

Будівлі будуть покриті зеленню й матимуть різний розмір, що дозволить створювати штучні вершини та долини. В офісах розташовуватимуться тераси, на яких співробітники зможуть збиратися на наради або на обідню перерву. Деякі зелені дахи будівель будуть з'єднувати містки-доріжки. Інтер'єр офісів також буде заповнений різною зеленню, а всередину приміщень потраплятиме багато природного світла.

За словами інженерів BIG, зараз компанії намагаються запропонувати своїм співробітникам більш приємні місця для роботи, в яких можна відчувати себе спокійно. Перші будівлі обіцяють здати в експлуатацію у 2025 році.

Нагадаємо, найвищий хмарочос у Західній Європі зведуть у невеличкому данському містечку Бранде з населенням всього приблизно в 7 тис. осіб. Будівля, яку побудує компанія Dorte Mandrup, матиме назву Tower & Village.

Джерело: New Atlas