1100 больных COVID детей и свыше 200 смертей за сутки - данные Минздрава

https://racurs.ua/n161055-1100-bolnyh-covid-detey-i-svyshe-200-smertey-za-sutki-dannye-minzdrava.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за сутки, 1 октября, продемонстрировал прирост на еще 11 тыс. 809 инфицированных. Медикам пришлось госпитализировать в пятницу более 2,6 тыс. пациентов — больше, чем накануне.

За сутки 1 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11 тыс. 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1104, медработников — 235), — сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2 тыс. 692 человека;

летальных случаев — 203.

Вчера протестировали методами ПЦР и ИФА более 58 тыс. человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 млн 447 тыс. граждан. К сожалению, болезнь унесла жизни 56 тыс. 649 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Харьковской области (1159),

Львовской области (1102),

Днепропетровской области (965),

Одесской области (762),

Запорожской области (692).

Днем ранее в Украине зарегистрировали 12 тыс. 34 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Последний раз такие показатели были в апреле. По данным Минздрава, 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — были вакцинированными, а 97% госпитализаций с COVID-19 составили люди, которые не прошли полный курс вакцинации.

Напомним, с начала пандемии в Украине коронавируса заразились 2,44 млн человек. От осложнений болезни умерли 56 тыс. 649 украинцев. С 23 сентября на всей территории Украины действует «желтый» уровень эпидопасности.