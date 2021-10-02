COVID-19 виявили у 1100 дітей, за добу понад 200 смертей — дані МОЗ — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n161055-1100-hvoryh-na-covid-ditey-i-ponad-200-smertey-za-dobu-dani-moz.html

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Коронавірус в Україні за добу, 1 жовтня, продемонстрував приріст у ще 11 тис. 809 інфікованих. Медикам довелося госпіталізувати у п’ятницю понад 2,6 тис. пацієнтів — більше, аніж напередодні.

За добу 1 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 тис. 809 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1104, медпрацівників — 235), — повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 тис. 692 особи;

летальних випадків — 203;

За добу протестовано методами ПЛР та ІФА понад 58 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 млн 447 тис. громадян. На жаль, хвороба забрала життя 56 тис. 649 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Харківській області (1159),

Львівській області (1102),

Дніпропетровській області (965),

Одеській області (762),

Запорізькій області (692).

Днем раніше в Україні зареєстрували 12 тис. 34 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Востаннє такі показники були у квітні. За даними МОЗ, 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років — були невакциновані, а 97% госпіталізацій з COVID-19 склали люди, які не пройшли повний курс вакцинації.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2,44 млн осіб. Від ускладнень хвороби померли 56 тис. 649 українців. З 23 вересня на всій території України діє «жовтий» рівень епіднебезпеки.