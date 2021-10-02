Саакашвілі оголосив голодування у Грузії — США відреагували на арешт

https://racurs.ua/ua/n161056-saakashvili-ogolosyv-goloduvannya-u-gruziyi-ssha-vidreaguvaly-na-aresht.html

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Михаїл Саакашвілі, екс-президент Грузії, якого затримали в одному зі спальних районів Тбілісі 1 жовтня, утримується у в’язниці міста Руставі, за 30 км від столиці. Він вже оголосив голодування. Тим часом Держдепартамент США відреагував на арешт політика.

На цьому етапі щодо Саакашвілі проводяться обов’язкові процедури, і після їх завершення він буде заселений в відповідну камеру. Обов’язкові процедури включають різні заходи, зокрема й медогляд, після чого у нас буде більше інформації, — цитує міністра юстиції Грузії Раті Брегадзе видання «Новости Грузии».

Саакашвілі перебуває в пенітенціарній установі № 12 у Руставі. Туди його перевели «з міркувань безпеки».

Речник Держдепартаменту США заявив «Голосу Америки», що у відомстві поінформовані про затримання екс-президента Грузії.

Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до Саакашвілі, у відповідності до законів Грузії та міжнародних зобов’язань Грузії щодо прав людини, — зауважив речник американського зовнішньополітичного відомства.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі нібито заявила, що не помилує Саакашвілі, і що він прибув до країни заради дестабілізації ситуації на тлі виборів.

Спікер МЗС Олег Ніколенко у коментарі «Українській правді» вказав, що Міністерство закордонних справ викликає грузинського посла через затримання Саакашвілі, який має громадянство України.

Саакашвілі, котрий у Києві обіймає посаду голови Виконавчого комітету Національної ради реформ, вже назвав себе політв’язнем і оголоcив голодування.

Що стосується оголошення голодування, то він не згоден з винесеними щодо нього обвинувальними вироками і вважає себе політичним в’язнем. Він просить зустрічі з консулом України, — заявила омбудсмен Ніно Ломджарія.

Саакашвілі повідомив, що під час затримання поводження з ним було задовільним. Він не чинив опору.

Нагадаємо, Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії. 1 жовтня він записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже перебуває в країні. Саакашвілі мав намір з’явитися на публіці 2 жовтня після закриття виборчих дільниць.

Ввечері 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання екс-президента країни.

У Грузії 2 жовтня відбуваються місцеві вибори, які широко розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії «Грузинська мрія», яка віддалилася від діалогу зі США та ЄС. Арешт Саакашвілі, ймовірно, спричинить заворушення в країні.