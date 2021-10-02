Тайвань заявив про найбільше в історії вторгнення ВПС Китаю

https://racurs.ua/ua/n161057-tayvan-zayavyv-pro-naybilshe-v-istoriyi-vtorgnennya-vps-kytau.html

Ракурс

Тайвань заявив про найбільше в історії вторгнення військових літаків Військово-повітряних сил Китаю. Міністерство оборони острівної території повідомило, що у зону протиповітряної оборони увійшли 38 бойових літаків.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався у п’ятницю, 1 жовтня. Тоді над Тайванем пролетіли 38 літаків китайських ВПС. Системи ППО острова зафіксували:

18 винищувачів J-16,

чотири Су-30,

два ядерні бомбардувальники H-6,

протичовновий літак.

Сьогодні Міноборони Тайваню заявило, що Китай використав для прольоту ще 13 літаків — 10 J-16, два H-6 і літак раннього попередження. У відповідь Тайвань підняв у повітря свої бойові літаки, а для спостереження за китайськими силами розгорнули ракетні системи.

Перша партія літаків із Китаю була в районі острова Пратас, друга прилетіла до каналу Баші.

У січні 2021 року повітряний простір Тайваню порушили вісім бомбардувальників, чотири штурмовики і протичовновий літак КНР. На наступний день в простір Тайваню вторглися ще 12 штурмових літаків і два розвідники.

Китайська бойова авіація з 2020 року посилила патрулювання поблизу Тайваню і періодично порушує простір країни, але, зазвичай, це відбувалося це малими групами — до трьох літаків.

Тайвань є самокерованим і де-факто незалежним від Китаю, але свою суверенність він ніколи офіційно не проголошував. Пекін розглядає острів як власну провінцію і прагне його повернути.

В останні роки армія Китаю активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Пекіна допускає «возз'єднання» з Тайванем внаслідок збройного вторгнення. В середині вересня 2020 року армія Китаю провела великі військові навчання поблизу Тайванської протоки. Тоді на Тайвань прибула американська делегація.

Нагадаємо, у США з 1979 року діє закон про відносини з Тайванем. Документ закріплює співпрацю США і Тайваню в багатьох сферах, але оминає увагою загальноприйняті дипломатичні відносини. Водночас Дональд Трамп у 2016 році порушив заборону на прямі контакти з лідерами Тайваню, що обурило Пекін.