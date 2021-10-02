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Ракурс
Стефанчук рассказал, готов ли стать спикером Верховной Рады

Стефанчук рассказал, готов ли стать спикером Верховной Рады

2 окт 2021, 10:35
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Руслан Стефанчук, вице-спикер Верховной Рады и нардеп от «Слуги народа», рассказал, претендует ли он на пост главы украинского парламента, который сейчас занимает Дмитрий Разумков.

Я исходил и исхожу из одного — то место, которое я занимаю, первого заместителя председателя ВР, это то место, которое больше всего импонирует мне по характеру, моей квалификации и по характеру того, что я делаю, где я очень полезен, — заявил Стефанчук в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, вопрос о карьерном росте в Раде перед ним не стоял.

Пока вопрос передо мной не стоял. Насколько я знаю. Этот вопрос не выносился. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить план «троек», план развития страны, — добавил Стефанчук, который сейчас находится в Трускавце на выездном заседании президентской фракции «Слуга народа».

Напомним, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 30 сентября запросил у спикера подписные листы за его отставку с поста председателя Рады. Он сначала подал обращение от имени фракции, но впоследствии был вынужден лично подать еще один документ в Аппарат Верховной Рады с просьбой предоставить новые листы за отставку Разумкова.


Председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что не держится за должность и готов принять решение парламента.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в политсиле Зеленского сообщили, что в чате «слуг» разгорелся скандал из-за того, что Арахамия лично подал обращение от имени фракции без учета мнения коллег по партии.

Источник: Ракурс


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