Разумков зовет «слуг» на встречу - детали

https://racurs.ua/n161064-razumkov-zovet-slug-na-vstrechu-detali.html

Ракурс

Дмитрий Разумков пригласил народных депутатов из «Слуги народа» на встречу, чтобы обсудить свою «неудовлетворительную» работу в качестве спикера Верховной Рады. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний в Фейсбук 2 октября.

Туний также обнародовала документ — обращение Разумкова ко фракции монобольшинства с предложением о встрече. Поводом для этого стало письмо за подписью лидера президентской фракции Давида Арахамия о выдаче подписных листов с предложением отозвать спикера с должности, которое поступил 30 сентября.

Приглашаю вас как представителей депутатской фракции политической партии «Слуга народа» на встречу в понедельник, 4 октября 2021 года, в 18.00 в конференц-зал админздания Верховной Рады по ул. М. Грушевского, 5, — говорится в обращении Разумкова.



В то же время в субботу в Трускавце, где проходит выездное заседание «Слуги народа» Арахамия заявил, что «Разумков точно не видит себя со „Слугой народа“». Поэтому спикера ВР якобы не пригласили в Трускавец. Арахамия не исключил, что сегодня может начать собирать подписи «слуг» за отставку Разумкова. Он считает, что этот вопрос будет быстрым.