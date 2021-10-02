Вертолет столкнулся с самолетом в США, есть погибшие

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Ракурс

Вертолет столкнулся с самолетом в небе над американским штатом Аризона. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли два человека. Инцидент произошел 1 октября около 7.30 по местному времени на территории муниципального аэропорта города Чендлер, расположенного на юго-востоке Большого Финикса.

Об этом сообщают местные СМИ Аризоны и CNN.

Пилот легкомоторного самолета сумел посадить воздушное судно на поле рядом с автотрассой. Его пассажиры не пострадали.

Вертолет разбился и загорелся. Все погибшие находились на его борту. Власти выясняют причину происшествия.

Аэропорт Чендлера временно приостановил работу, автомобильное движение в районе падения вертолета ограничено. Полиция просит избегать района, где произошла авиакатастрофа.