Вертоліт зіткнувся з літаком у небі над Арізоною, є загиблі

https://racurs.ua/ua/n161063-vertolit-zitknuvsya-z-litakom-u-nebi-nad-arizonou-ie-zagybli-foto-video.html

Ракурс

Гелікоптер зіткнувся з літаком у небі над американським штатом Арізона. Внаслідок надзвичайної події загинуло двоє осіб. Інцидент стався 1 жовтня близько 7.30 за місцевим часом біля муніципального аеропорту міста Чендлер, розташованого на південному сході Великого Фінікса.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ Арізони та CNN.

Пілот легкомоторного літака зумів посадити повітряне судно на поле поруч із автотрасою. Його пасажири не постраждали.

Вертоліт розбився і загорівся. Усі загиблі перебували на його борту. Влада з’ясовує причину події.

Аеропорт Чендлера тимчасово призупинив роботу, автомобільний рух в районі падіння гелікоптера обмежено. Поліція просить уникати району, де сталася авіакатастрофа.