Що робитиме Зеленський у Трускавці, вказав Арахамія

https://racurs.ua/ua/n161062-scho-robytyme-zelenskyy-u-truskavci-vkazav-arahamiya.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський вилітає до Трускавця, аби взяти участь у виїзному засіданні фракції своєї політсили «Слуга народу». Про це в ефірі одного з телеканалів заявив очільник монобільшості у Верховній Раді Давид Арахамія.

Тільки що телефонував президентові, він вилітає зараз же. Тобто десь за дві з половиною години буде тут. Якраз він приїде, коли у нас закінчиться робота в групах, — заявив Арахамія.

Він додав, що у Зеленського в Трускавці запланований програмний виступ.

Програмний виступ про те, як ми йдемо, куди ми йдемо, його оцінка ситуації. Зокрема й велика панель по Донбасу, шляху до миру. У нас є топ три теми — це шлях до миру, війна на Донбасі, друга тема — деоліхархізація і третя тема — антикорупційні реформи, — додав Арахамія.



За словами нардепа, президент залишиться ночувати в Трускавці. Лідер фракції «Слуга народу» також зізнався, що запропонував Зеленському вранці «зайнятися фізкультурою».

Арахамія додав, що запросив до Трускавця весь Кабмін. Туди вже прибув глава МЗС Дмитро Кулеба, міністр фінансів Марченко, міністр розвитку громад і територій Чернишов.