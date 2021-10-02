Что Зеленский будет делать в Трускавце, рассказал Арахамия

https://racurs.ua/n161062-chto-zelenskiy-budet-delat-v-truskavce-rasskazal-arahamiya.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский вылетает в Трускавец, чтобы принять участие в выездном заседании фракции своей политсилы «Слуга народа». Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава монобольшинства в Верховной Раде Давид Арахамия.

Только что звонил президенту, он вылетает сейчас же. То есть где-то за два с половиной часа будет здесь. Он приедет как раз, когда у нас закончится работа в группах, — заявил Арахамия.

Он добавил, что у Зеленского в Трускавце запланировано программное выступление.

Программное выступление о том, как мы идем, куда мы идем, его оценка ситуации. В том числе и большая панель по Донбассу, пути к миру. У нас есть топ три темы — это путь к миру, война на Донбассе, вторая тема — деолихархизация и третья тема — антикоррупционные реформы, — добавил Арахамия.



По словам нардепа, президент останется ночевать в Трускавце. Лидер фракции «Слуга народа» также признался, что предложил Зеленскому утром «заняться физкультурой».

Арахамия добавил, что пригласил в Трускавец весь Кабмин. Туда уже прибыл глава МИД Дмитрий Кулеба, министр финансов Марченко, министр развития общин и территорий Чернышев.