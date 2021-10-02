«Слуга» Трухин засветился с Татаровим в Трускавце

https://racurs.ua/n161061-sluga-truhin-zasvetilsya-s-tatarovim-v-truskavce-foto.html

Ракурс

Александр Трухин, участник скандального ДТП и нардеп от «Слуги народа», в Трускавце засветился в компании с куратором силового блока в Офисе президента Украины Олег Татаровым. Соответствующее фото обнародовала журналист «Радио Свобода» Власта Лазурь.

Листайте дальше. Татаров пьет кофе с Трухиным, — прокомментировала она фото в Фейсбук.

Напомним, Трухин в августе фигурировал в ДТП, которое произошло на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, «слуга» за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который впоследствии протаранил автомобиль Daewoo. Свидетели говорили, что Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате аварии травмы получили шесть человек, среди которых двое детей. В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. 7 сентября «слуга» заявил, что не считает себя виновным. Также он отрицал, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров подозревается во взяточничестве. Дело Максима Микитася, обвиняемого в коррупции владельца компании «Укрбуд», связано с Татаровым. Микитась обвиняет Татарова в попытке его запугивать.