Первые тюленята родились близ станции «Академик Вернадский»

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Первые тюленята родились у станции «Академик Вернадский» на Аргентинских островах, где продолжается сезон размножения тюленей Уэдделла. Национальный антарктический научный центр сообщил о рождении трех тюленят: двух самок и самца. Выжило два малыша.

Первую девочку полярники все вместе назвали Пенола — в честь пролива, у которого она появилась на свет. Право дать имя второй крохе получил дизелист Александр Книжатко, поскольку именно он первым нашел ее, — говорится в Фейсбук-сообщении антарктического научного центра.

Вторая самка получила имя Краля.

Третий малыш, к сожалению, не выжил. Лабораторные исследования наших биологов позволят установить вероятную причину его гибели. В то же время Краля и Пенола выглядят здоровыми, упитанными и активными, — сообщают полярники.



Вес новорожденных тюленят составляет около 25 кг и очень быстро увеличивается. Период вскармливания молоком продолжается больше месяца, и на момент его завершения детеныш может весить уже 90 кг. Такой «запас» позволяет им пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию в океане. Первые знакомства тюленят с водой могут происходить уже спустя неделю после рождения.

Украинские ученые проводят исследования тюленей Уэдделла (изучают особенности размножения и питания, отбирают образцы тканей, проводят акустические исследования «разговоров» животных на ультразвуковых частотах) и систематизируют их в каталоге.