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Ракурс
Перші тюленята народилися біля станції “Академік Вернадський”

Перші тюленята народилися біля станції «Академік Вернадський» (ФОТО)

2 жов 2021, 11:05
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Перші тюленята народилися біля станції «Академік Вернадський» на Аргентинських островах, де триває сезон розмноження тюленів Ведделла. Національний антарктичний науковий центр повідомив про народження трьох тюленят: двох самиць та самця. Вижило двоє малюків.

Першу дівчинку полярники всі разом назвали Пенола — на честь протоки, поблизу якої вона з’явилася на світ. Право дати ім’я другій крихітці отримав дизеліст Олександр Книжатко, бо саме він першим знайшов її, — йдеться у Фейсбук-повідомленні антарктичного наукового центру.

Друга самиця отримала ім’я Краля.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Третій малюк, на жаль, не вижив. Лабораторні дослідження наших біологів дозволять встановити ймовірну причину його загибелі. Водночас Краля і Пенола виглядають здоровими, вгодованими та активними, — повідомляють полярники.


Вага новонароджених тюленят становить близько 25 кг й дуже швидко збільшується. Період вигодовування молоком триває більше місяця, і на момент його завершення дитинча може важити вже 90 кг. Такий «запас» дозволяє малечі пережити період голоду під час переходу до самостійного харчування в океані. Перші знайомства тюленят з водою можуть відбуватися вже за тиждень після народження.

Українські науковці проводять дослідження тюленів Ведделла (вивчають особливості розмноження та харчування, відбирають зразки тканин, проводять акустичні дослідження «розмов» тварин на ультразвукових частотах) й систематизують їх у каталогу.

Джерело: Ракурс


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