“Слуга” Трухін засвітився з Татаровим у Трускавці

https://racurs.ua/ua/n161061-sluga-truhin-zasvityvsya-z-tatarovym-u-truskavci-foto.html

Ракурс

Олександр Трухін, учасник скандальної ДТП й нардеп від «Слуги народу», у Трускавці засвітився в компанії з куратором силового блоку в Офісі президента України Олегом Татаровим. Відповідне фото оприлюднила журналіст «Радіо Свобода» Власта Лазур.

Гортайте далі. Татаров п'є каву з Трухіним, — прокоментувала вона фото у Фейсбук.

Нагадаємо, Трухін в серпні фігурував у ДТП, яка сталася на Бориспільській трасі під Києвом. За даними ЗМІ, «слуга» за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції та на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який згодом протаранив автомобіль Daewoo. Свідки казали, що Трухін мав ознаки алкогольного сп’яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. Внаслідок аварії травми дістали шестеро осіб, серед яких двоє дітей. У поліції повідомили, що розслідування вестиме ДБР. 7 вересня «слуга» заявив, що не вважає себе винним. Також він заперечив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Водночас заступник голови Офісу президента Олег Татаров підозрюється у хабарництві. Справа Максима Микитася, обвинуваченого в корупції власника компанії «Укрбуд», пов’язана із Татаровим. Микитась звинувачує Татарова у спробі залякування.