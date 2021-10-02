Зеленский рассказал, как оценивает результаты своей работы

Владимир Зеленский, фото: «Слова и Дело»

https://racurs.ua/n161071-zelenskiy-rasskazal-kak-ocenivaet-rezultaty-svoey-raboty.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, оценивает работу партии «Слуга народа» за два года на «три с плюсом» по пятибалльной шкале, а свою собственную — на 7−8 по 12-балльной.

Об этом Зеленский заявил сегодня, 3 октября, в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции «Слуга народа», сообщает издание «Украинская правда».

По мнению Зеленского, «слугам» не хватает опыта. Однако он видит «большое количество людей, которые очень сильно подтянулись».

Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, было много людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене, — заявил он.

Отмечается, что Зеленский сначала не хотел отвечать на вопрос о том, как он оценивает собственную работу.