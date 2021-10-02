Зеленський розповів, як оцінює результати своє роботи

Володимир Зеленський, фото: «Слова і Діло»

https://racurs.ua/ua/n161071-zelenskyy-rozpoviv-yak-ocinuie-rezultaty-svoie-roboty.html

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Володимир Зеленський, президент України, оцінює роботу партії «Слуга народу» за два роки на «три з плюсом» за п’ятибальною шкалою, а свою власну — на 7−8 за 12-бальною.

Про це Зеленський заявив сьогодні, 3 жовтня, у Трускавці, де відбувається виїзне засідання фракції «Слуга народу», повідомляє видання «Українська правда».

На думку Зеленського, «слугам» не вистачає досвіду. Проте він бачить «велику кількість людей, яка дуже сильно підтягнулася».

Є потужні люди, яких, вибачте, що я так кажу, ніколи не було в Україні, не було багато таких людей. З точки зору цифровізації, інфраструктури, енергетики в таких боях і конкуренції, які у нас є на міжнародній арені, — заявив він.

Зазначається, що Зеленський спочатку не хотів відповідати на питання щодо того, як він оцінює власну роботу.

Я думаю, що не маю права ставити собі високу оцінку. 7−8, так кажуть? По 12-бальній. Я десь в середині, — зазначив Зеленський.

Джерело: «Українська правда»