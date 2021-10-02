Зеленський прибув у Трускавець

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Президент Володимир Зеленський 2 жовтня завітав до Трускавця на Львівщині, де відбувається виїзне засідання нардепів з політсили «Слуга народу» під назвою «Велика фракція».

13.19 — прибув президент України Володимир Зеленський. Ознайомлюється з роботою груп, які напрацьовують план реформ на найближчі два роки, та спілкується з народними депутатами, — повідомляє прес-служба «Cлуги народу».

Зеленський прибув в готель Rixos Prykarpattya. Глава держави приїхав в складі кортежу з двох автомобілів на львівських номерах. Спілкуватися з журналістами президент не став. До цього близько 13.00 співробітник Управління державної охорони просив журналістів покинути ґанок біля головного входу в готель, керуючись протоколом, проте журналісти відмовилися.

Нагадаємо, очільник фракції монобільшості у Верховній Раді Давид Арахамія зазначив, що у Зеленського в Трускавці запланований програмний виступ. Також він братиме участь у панельній дискусії по трьох топ-темах — війна на Донбасі і шлях до миру, деоліхархізація і антикорупційні реформи. За словами «слуги», президент залишиться ночувати в Трускавці.