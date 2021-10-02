Зеленский прибыл в Трускавец (ФОТО, ВИДЕО)

Зеленский прибыл в Трускавец - Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский 2 октября прибыл в Трускавец на Львовщине, где проходит выездное заседание нардепов из политсилы «Слуга народа» под названием «Большая фракция».

13.19 — прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Знакомится с работой групп, которые нарабатывают план реформ на ближайшие два года, и общается с народными депутатами, — сообщает пресс-служба «Cлуги народа».

Зеленский прибыл в отель Rixos Prykarpattya. Глава государства приехал в составе кортежа из двух автомобилей на львовских номерах. Общаться с журналистами президент не стал. До этого около 13.00 сотрудник Управления государственной охраны просил журналистов покинуть крыльцо у главного входа в отель, руководствуясь протоколом, однако журналисты отказались.

Напомним, глава фракции монобольшинства в Верховной Раде Давид Арахамия отметил, что у Зеленского в Трускавце запланировано программное выступление. Также он будет участвовать в панельной дискуссии по трем топ-темам — война на Донбассе и путь к миру, деолихархизация и антикоррупционные реформы. По словам «слуги», президент останется ночевать в Трускавце.