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Ракурс
Зеленский прибыл в Трускавец - Владимир Зеленский

Зеленский прибыл в Трускавец (ФОТО, ВИДЕО)

2 окт 2021, 13:45
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Президент Владимир Зеленский 2 октября прибыл в Трускавец на Львовщине, где проходит выездное заседание нардепов из политсилы «Слуга народа» под названием «Большая фракция».

13.19 — прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Знакомится с работой групп, которые нарабатывают план реформ на ближайшие два года, и общается с народными депутатами, — сообщает пресс-служба «Cлуги народа».

Зеленский прибыл в отель Rixos Prykarpattya. Глава государства приехал в составе кортежа из двух автомобилей на львовских номерах. Общаться с журналистами президент не стал. До этого около 13.00 сотрудник Управления государственной охраны просил журналистов покинуть крыльцо у главного входа в отель, руководствуясь протоколом, однако журналисты отказались.

Фото: УН

Фото: УН


Напомним, глава фракции монобольшинства в Верховной Раде Давид Арахамия отметил, что у Зеленского в Трускавце запланировано программное выступление. Также он будет участвовать в панельной дискуссии по трем топ-темам — война на Донбассе и путь к миру, деолихархизация и антикоррупционные реформы. По словам «слуги», президент останется ночевать в Трускавце.

Источник: Ракурс


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