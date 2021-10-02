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Венедиктова в Трускавце призналась, уйдет ли в отставку
Венедиктова в Трускавце призналась, уйдет ли в отставкуhttps://racurs.ua/n161065-venediktova-v-truskavce-priznalas-uydet-li-v-otstavku.htmlРакурс
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова призналась, уйдет ли в отставку. Также во время выступления на выездном заседании фракции «Слуга народа» в Трускавце она рассказала об «очистке системы» и завершении первого этапа президентской реформы прокуратуры.
Было более 12 тыс. прокуроров, в законе мы проголосовали 10 тыс. прокуроров. После аттестации осталось 7,7 тыс. То есть 35% ушло. И теперь мы выбираем прокуроров, — указала глава Офиса генпрокурора 2 октября.
Она напомнила, что большая аттестация прокуроров началась в 2019 году, а завершилась в марте 2021 года. Также Венедиктова назвала реформу прокуратуры — одной из самых успешных в Украине.
Кроме этого, генеральный прокурор заявила, что сейчас не собирается уходить с поста.
Я радуюсь, меня люди не забывают. Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная Рада не скажет, что нужно уже, — сказала она на субботнем брифинге в Трускавце.
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