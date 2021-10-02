Венедіктова зізналася, чи піде у відставку після “вичищення системи”

https://racurs.ua/ua/n161065-venediktova-ziznalasya-chy-pide-u-vidstavku-pislya-vychyschennya-systemy.html

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Генпрокурор України Ірина Венедіктова зізналася, чи піде у відставку. Також під час виступу на виїзному засіданні фракції «Слуга народу» у Трускавці вона розповіла про «вичищення системи» й завершення першого етапу президентської реформи прокуратури.

Було понад 12 тис. прокурорів, у законі ми проголосували 10 тис. прокурорів. Після атестації залишилося 7,7 тис. Тобто 35% пішло. І тепер ми добираємо прокурорів, — вказала очільниця Офісу генпрокурора 2 жовтня.

Вона нагадала, що велика атестація прокурорів почалася у 2019 році, а завершилася у березні 2021 року. Також Венедіктова назвала реформу прокуратури — однією з найуспішніших в Україні.

Окрім цього, генеральна прокурорка заявила, що наразі йти з посади не збирається.