Порошенко виграв касацію проти Портнова у Верховному суді

Петро Порошенко, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n161073-poroshenko-vygrav-kasaciu-proty-portnova-u-verhovnomu-sudi.html

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Верховний суд задовольнив касаційні скарги п’ятого президента України Петра Порошенка, партії «Європейська Солідарність» та телеканалу «Прямий» у справі за позовом колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Верховний Суд скасував відповідні рішення Печерського суду та Київського апеляційного суду і відправив справу на новий розгляд. Про це повідомляє телеканал «Прямий».

Портнов у серпні 2019 року подав позов, просячи визнати недостовірним та спростувати твердження про те, що матеріали так званої «справи моряків», «незважаючи на таємницю слідства були передані ДБР пану Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі».

Зазначається, що Небензя цитував матеріали цієї справи на засіданні Радбезу ООН з метою виправдати дії РФ під час захоплення українських кораблів в акваторії Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Верховний суд у своїй постанові зауважив, що суди попередніх інстанцій не надали оцінки доказам щодо вірогідності поширеної інформації, зокрема:

заяві Портнова «про вчинене кримінальне порушення» у «Справі моряків»;

роздруківці тексту виступу Небензі на засіданні Радбезу ООН, на якому він цитував заяву Портнова зі «Справи моряків»;

роздруківці Портнова в Telegram-каналі щодо «Справи моряків» та його обізнаності щодо цієї справи.

Нагадаємо, у травні 2019 року Портнов подав до ДБР заяву, в якій йшлося, що Порошенко нібито перевищував свої службові повноваження, відправивши у листопаді 2018 року українських моряків у Керченську протоку, де їх згодом захопили в полон військові країни-агресора.

Джерело: «Прямий»