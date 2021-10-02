Наслідки ДТП з трактором на Одещині, фото: Нацполіція

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На Одещині дев’ятирічний хлопчик загинув в результаті перекидання трактора з причепом, в якому в той час перебували п’ятеро неповнолітніх — хлопчики віком від дев’яти до 15 років.

Інцидент стався в селі Петрове Одеського району. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що травмована дитина померла в кареті швидкої допомоги, інші неповнолітні не постраждали.

За попередньою інформацією правоохоронних органів, водій трактора, рухаючись вздовж схилу, не впорався з керуванням і з’їхав з узбіччя.

Після ДТП кермувальник втік, наразі поліцейські встановлюють його місце знаходження, — зазначають у поліції.

Відомості за цим інцидентом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, у серпні 2018 року на Чернігівщині перекинувся автобус з дітьми-спортсменами.