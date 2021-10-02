У Грузії затримали власника квартири, де переховувався Саакашвілі

Під час затримання Михайла Саакашвілі, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n161075-u-gruziyi-zatrymaly-vlasnyka-kvartyry-de-perehovuvavsya-saakashvili.html

Ракурс

У Грузії затримали господаря квартири, в якій переховувався колишній президент цієї країни Михайло Саакашвілі.

Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу» з посиланням на начальника кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе.

За словами Челідзе, Саакашвілі, який у Грузії перебував у розшуку, затримали на одній з квартир в Глдані-Надзаладівському районі Тбілісі.

Правоохоронці на підставі отриманих оперативних даних провели спецоперацію із затримання Саакашвілі в таємному режимі для виключення протистояння в суспільстві і виникнення можливої дестабілізації, — зазначив Челідзе.

Зазначається, що стосовно Саакашвілі МВС Грузії розпочало розслідування за фактом незаконного перетину кордону (ст. 344 Кримінального кодексу Грузії).

Саакашвілі 1 жовтня несподівано прибув до Грузії після восьми років відсутності. Того ж дня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

Нагадаємо, 1 жовтня грузинські ЗМІ опублікували відео затримання Саакашвілі.

Джерело: «Ехо Кавказу»