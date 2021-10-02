У Грузії затримали власника квартири, де переховувався Саакашвілі

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Під час затримання Михайла Саакашвілі, фото: «Думская»
У Грузії затримали власника квартири, де переховувався Саакашвіліhttps://racurs.ua/ua/n161075-u-gruziyi-zatrymaly-vlasnyka-kvartyry-de-perehovuvavsya-saakashvili.htmlРакурс
У Грузії затримали господаря квартири, в якій переховувався колишній президент цієї країни Михайло Саакашвілі.
Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу» з посиланням на начальника кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе.
За словами Челідзе, Саакашвілі, який у Грузії перебував у розшуку, затримали на одній з квартир в Глдані-Надзаладівському районі Тбілісі.
Правоохоронці на підставі отриманих оперативних даних провели спецоперацію із затримання Саакашвілі в таємному режимі для виключення протистояння в суспільстві і виникнення можливої дестабілізації, — зазначив Челідзе.
Зазначається, що стосовно Саакашвілі МВС Грузії розпочало розслідування за фактом незаконного перетину кордону (ст. 344 Кримінального кодексу Грузії).
Саакашвілі 1 жовтня несподівано прибув до Грузії після восьми років відсутності. Того ж дня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
Пізніше стало відомо, що Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.
Нагадаємо, 1 жовтня грузинські ЗМІ опублікували відео затримання Саакашвілі.
Джерело: «Ехо Кавказу»
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