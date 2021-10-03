Партия Саакашвили проиграла местные выборы в Грузии. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/n161092-partiya-saakashvili-proigrala-mestnye-vybory-v-gruzii.html

Ракурс

Выборы в органы самоуправления 2021 года в Грузии завершились.

Центральная избирательная комиссия Грузии обработала почти все протоколы и представила результаты выборов. Из 3 тыс. 743 избирательных участков голоса подсчитаны на 3 тыс. 740 участках. Об этом 3 октября сообщил грузинский телеканал «Рустави-2» со ссылкой на Центризбирком.

Победила на выборах правящая партия «Грузинская мечта». Этой политсиле отдали голоса 46,56% избирателей. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» соратников Михаила Саакашвили заняла второе место с результатом 30,7%. На третьем месте оказалась партия Георгий Гахария за «Грузию» — 7,79% голосов. Четвертое место за политической силой «Лело для Грузии» — 2,71%. Остальные партии набирают менее 2% голосов.

Отмечается, что такие результаты полностью устраивают грузинские власти. По договоренности, которая была заключена ранее между властью и оппозицией при посредничестве Европейского Союза, в случае падения рейтингов на местных выборах ниже 43% власть должна была согласиться на проведение досрочных парламентских выборов.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили заявил о прибытии в Грузию. Политик говорил, что летит в эту страну, чтобы спасти ее от «русского мира».

В тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержали. Экс-президента арестовали и перевели в пенитенциарное учреждение. В Грузии он заочно приговорен к трем и шести годам заключения по двум уголовным делам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что не помилует Саакашвили.

Источник: «Рустави-2»